Nebahat Çehre katılıdğı 'Yasemin'in Penceresi' programında 2011-2014 yılları arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm sahnesini ilk kez izledi ve bir itirafta bulundu.

"BU KORKUYU YENEMİYORUM"

"Muhteşem Yüzyıl'daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlememiştiö" diyen Çehre, ölümden korktuğunu itiraf etti:

"Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."

Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından da vasiyetini hazırladığını açıkladı.

10 yıl önce bu kararı aldığını belirten Çehre, "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" dedi.