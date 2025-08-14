Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın bugün açıklayacağı üçüncü enflasyon raporunda yıl sonuna kadar yapılacak yeni faiz indirimleri konusunda da mesaj vermesi bekleniyor. 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarının yarattığı ekonomik sarsıntı ve ağır kayıplar nedeniyle faiz indirimlerine ara vermek yerine, aksine faiz artışına gitmek zorunda kalan ekonomi yönetimi 4 ay sonra temmuzda yaptığı 300 puanlık indirime rağmen yüzde 43’e çektiği politika faizini mart seviyesine düşüremedi.

Yıl sonuna kadar eylül, ekim ve aralıkta üç faiz toplantısı daha yapacak olan Merkez Bankası’nın bu toplantılarda indirime devam etmesi beklentisi yüksek.

1.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile buluşarak yaklaşık 1.5 saatlik baş başa görüşme yapması siyaset ve ekonomi kulislerini dalgalandırırken, görüşme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine de örtülü mesaj şeklinde yorumlandı.

Dolayısıyla ekonomi yönetimi üzerine düşen Nebati gölgesine karşılık Şimşek ve Merkez Bankası yönetiminin yıl sonuna kadar art arda faiz indirimlerine gitmesi, politika faizini yüzde 35 düzeyine kadar düşürmesi dışında seçeneğinin kalmadığı dile getiriliyor.

670 milyarlık altın ‘yastık altından’ çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘yastık altı’ olarak tanımlanan birikimlerin finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmaları anlattı. Şimşek’in soru önergelerine verdiği yanıta göre 7.5 yılda 669.9 milyar liralık yastık altı altın finansal sisteme kazandırıldı.