Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 24 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından görevi devraldığı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nce düzenlenen resepsiyona katıldı.



SAÇLARI KIRLAŞTI, GÖZLERİNDEKİ IŞIK SÖNDÜ



Bakanlık görevini yürütürken kullandığı "Ekonomi, gözlerdeki ışıltıdır" sözleriyle hafızalara kazınan Nebati'nin saçlarının kırlaştığı ve gözlerindeki ışıltının söndüğü dikkat çekti



Erdoğan’ın düşük faize dayalı ekonomi modelinin uygulayıcısı olan Nebati döneminde dolar kuru 12.96’dan 20.8’e yükseldi. Eski bakan “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım”ıyla ve “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” cümleleriyle hatırlanıyor.