“Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözüyle hafızalara kazınan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati’nin gözünün feri söndü. Ekonomik kriz Nebati’nin aile şirketi BG Store’u da vurdu. Şirket bu yıl küçüldü. 2024’te de 4 şubesini kapatan BG Store, 2023’de 26 milyon 646 bin lira, 2024’te ise 13 milyon 130 bin lira matrah beyan etti, kazancı bir yılda yarı yarıya düştü. Şirket Nebati Bakanlık görevindeyken Aralık 2021 ile Kasım 2022 arasında 13 yeni şube açıp büyümüştü. Şirket 2023’te hiç şube açamadı. 2024’te iki, bu yıl ise bir şube açtı.

Şirket, 2023’te 26 milyon 646 bin 152 TL matrah bildirdi. 2024’te bu matrah 13 milyon 130 bin 227 TL’ye düştü.

İSTİKLAL’DE YOK

2025’te 6 şubesini kapatan şirket 2023 yılından bu yana toplam 14 şubesinin kapısına kepenk vurdu. Şirketin Hilton, Maltepe, New Çarşı, Marmara, Özdilek, Avenue, Tepe, Eyüp Ataköy, Laleli, İstiklal Caddesi, İstanbul Havalimanı İç Hatlar, Meydan AVM ve İstanbul Havalimanı Terminal Şubeleri kapandı.