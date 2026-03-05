Yeraltı, son haftalarda hem reyting performansı hem de sosyal medyadaki etkileşimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın yer aldığı diziyle ilgili gündeme yeni bir iddia geldi.

NECATİ ŞAŞMAZ İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilere göre, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın, Yeraltı kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olabileceği iddia edildi.

Henüz resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da bu iddia, dizinin takipçileri arasında kısa sürede gündem oldu.

NECATİ ŞAŞMAZ EKRANLARA DÖNECEK Mİ?

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Polat Alemdar karakteri, yıllar boyunca izleyicinin gündeminde kalmayı başardı.

Uzun süredir yeni bir televizyon projesinde yer almayan Necati Şaşmaz’ın yeniden ekranlara dönebileceği ihtimali, diziseverlerde büyük merak yarattı. İddialara göre ünlü oyuncu, dizide sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkabilir. Ancak konuya ilişkin yapım ekibi ya da kanal tarafından resmi bir açıklama gelmedi..

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayın hayatına başladığı günden bu yana dijital platformlarda sık sık gündeme gelen Yeraltı, özellikle sosyal medyada güçlü bir etkileşim yakaladı.

Necati Şaşmaz iddiası da kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Dizinin takipçileri, olası bir konuk oyuncu sürprizinin hem hikâyeye hem de reytinglere nasıl yansıyacağını şimdiden tartışmaya başladı.