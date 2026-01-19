'Battal Gazi' filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçiren Kökeş'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyordu.

81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen haber, kardeşi Bülent Kökeş'ten geldi.

BEYNİNE PIHTI ATTI

Bülent Kökeş, Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğunu bildirildi. Kökeş'in yoğun bakımda olduğu ve beynine pıhtı attığı belirtildi.

Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için de çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenildi.

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Doktorlar, "Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı, yeni hastalara yer açmak adına hastanızı en geç hafta ortasına kadar almalısınız" açıklaması yaptı.

Yapılan paylaşımda usta oyuncunun yaşı ve maddi imkânlarının bu bakımı karşılayabilecek durumda olmadığı aktarıldı.