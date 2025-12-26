

'Eşref Rüya'nın 'Deli Gürdal'ı Necip Memili, önceki akşam eşi Didem Dayıcıoğlu ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Memili, 'Eşref Rüya' dizisi için "Çok iyi bir iş yapıyoruz. Herkes keyifli. Ben de bu ekibin içinde olmaktan çok mutluyum" dedi. Oyuncu 2025 yılıyla ilgili ise "Kızımız ve köpeklerimizle birlikte çok keyifli bir yıl oldu. Umarım 2026 da en az bunun kadar güzel geçer" ifadelerini kullandı.

Muhabirler Didem Dayıcıoğlu'na da "Jön bir kocanız var, neler hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Dayıcıoğlu "Jön oldu mu? Bilmiyordum ben" diyerek esprili bir yanıt verdi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK GÜZEL SEVİYORUZ"

"Eşinizi kıskanıyor musunuz?" sorusunu üzerine de "Kıskanmak demeyelim de biz birbirimizi çok güzel seviyoruz" diye konuştu.

Necip Memili de "Kıskançlığın tadı güzel olduğu sürece kalbimizde yeri ayrıdır, o kadar kıskançlık olur" dedi.