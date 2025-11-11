Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı. Daha sonra adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Necip Uysal şu ifadeleri kullandı:

'BANA SUÇ ATTILAR'

"Bugün burada olmak istemezdim. Bana böyle bir suç attılar diyelim. Bugün bir şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC kimlik numaramla hesap açılıp sonra bonus kuponla iki kupon şeklinde bir bahis yapmışlar. Bugün de bu bahisi yapanlar hakkında suç duyurusu yapmaya geldim. Gerçekten çok üzgünüm. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Beşiktaş'ta. Kulübümün adını da kullanmaları beni inanılmaz üzüyor. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, yapmadığım bir şey bu.''

'ZORBAY HOCAYLA KONUŞTUK'

''Kopyalanmış bir TC var. Oradan bahis yapıyorlar. Bunun şikayetini verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Beni buralara getiren insanlardan, sonuçlandıktan sonra, ne gerekiyorsa hukuk anlamında her şeyi devam ettireceğim. Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay hocayla konuştuk. Siteye girmeden TC'ni girip yenileme şifresi gönderiyorsun. Orada bir telefon numarasına gidiyor. Orada benim numaram yok. Hayatım boyunca bahisin yanından geçmedim. Telefonuma indirmedim uygulamaları. Hiçbir sitede üyeliğim yoktur. Her şey netleşecek. Savcılık açıklamayı yapacak. Ondan sonra daha detaylı açıklamalar yapacağım."