Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Kadro dışı bırakılan Necip Uysal ve Mert Günok için Adalı şunları söyledi, “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a yeni dönemde kadro planlamımızda kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANI

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki planlaması hakkında Adalı şu ifadeleri kulladı, "Ligde devre arasına girmemiz nedeniyle transfer planlarımıza değinmek istiyorum. Beşiktaş'ın transfer stratejisi finansal disiplinden taviz vermeden doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve direkt ilk 11'de oynayabilecek ve takıma güç katabilecek isimleri dahil etmektir. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin, pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. Her şeyden önemlisi geçtiğimiz seneden farklı, ruhuyla mücadele eden bir takımımız var. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum. Buradan hareketle takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, ara transferde yapacağımız hamlelerle artırmak istiyoruz."