Türkiye’de kontrolsüz biçimde artan enflasyon, vatandaşın alım gücünü neredeyse tamamen yok etti. Maaşlar temel ihtiyaçlara bile yetmez hale gelirken, halk her gün biraz daha derinleşen bir geçim mücadelesi veriyor.

En büyük banknot olan 200 lira ise artık enflasyonun gölgesinde eriyip gitti. Sözcü TV’nin canlı yayınında paylaşılan veriler, 200 liranın yıllar içinde nasıl pul olduğunu çarpıcı biçimde gözler önüne serdi. Peki neden 200 liranın üstünde banknot çıkmıyor? Ekonomist Tunç Şatıroğlu ve Prof. Dr. Mithat Bayundur, neden 200 liranın üstünde banknotların çıkmadığını tek tek sıraladı.

Sözcü TV'ye konuk olan Ekonomist Tunç Şatıroğlu neden daha büyük banknotun çıkarılmadığını söyledi:

Enflasyonu düşürüp tek haneye düşürülüp, daha büyük banknotun çıkarılması düşünüldü. Ancak bu olmadı. Çünkü 2026 yılında enflasyon hedefinde tek hane yok. 2027 yılında ise erken seçim iddiaları gündemde yer alıyor. Seçim yılında da sıkı para politikası olmaz. Tüm kredi muslukları açılacak. Enflasyon tek haneye düşmeyecek.

Diğer taraftandı da her şey kayıt altına alınmaya çalışılıyor. Her şeyi izlemek görmek istiyorlar. Ancak insanlar tomar tomar parayla gezme zorunda kalıyor.

Dünyada bazı yerlerde kart kullanılıyor ancak orada dijital para uygulanıyor. O yüzden bizde de sıkı para politika uygulanmalı. İlk etapta 500 lira ve 100lira basılmalı 1 yılın ardından 2 bin lira basılabilir. 2027'de de ise korkarım ki 5 bin lira basılabilir.

PSİKOLOJİK OLARAK KORKUTULMAK İSTENMİYOR

Prof. Dr. Mithat Baydur ise 2 bin liranın basılmamasının psikolojik baskı oluşturabileceğini söyleyerek, "2 bin lira basılsa asgari ücret alan vatandaşın elinde 10 tane banknot olacak. Psikolojik olarak az para hissini yaşamasın diye para kalabalık gözüküyor ama hiç bir işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

İşte 200 liranın yıllar içindeki kaybı:

2013 yılında 200 adet ekmek alınabiliyorken, 2025 yılında 13 tane ekmek alınabiliyor.

Etin kilosu, 24 liraydı 8 kilo et alınabiliyorken, 2025 yılında 285 grama et alınabiliyor.

2013 yılında 2,4 gram altın alınabiliyorken, 2025 yılında 0,06 gram altın alınabiliyor.