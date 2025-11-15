Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz dün son yolculuklarına uğurlandı. Askerlerimiz için ilk tören Ankara Mürted Hava Üssü’nde düzenlendi. Künyelerinin okunmasının ardından 17 şehidin naaşı gözyaşları içinde memleketlerine gönderildi. Üsteğmen Cüneyt Kandemir (31), Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci ise Ankara’da toprağa verildi.

ACI YÜREK DAĞLADI

Ancak Türkiye’de neredeyse her alanda karşımıza çıkan ayrımcılık milli acımızda da yaşandı. Ankara’daki devlet erkanının katıldığı törene üç şehidin cenazesi altın varağa benzetilen sarı şeritlerin olduğu tabutla getirildi. Tabutta kahramanların adının yazıldığı levhaların etrafı da altın rengi çerçeveyle kaplıydı. Şehitlerimiz, diğer illerde ise her zamanki gibi bayrağa sarılı normal tabutla uğurlandı. İsimleri ise beyaz bir kağıda yazılmıştı.

TAZİYELERİNİ İLETTİLER

Şehitlerin tabutlarının birbirinden farklı olması kafalarda soru işareti yarattı. Vatandaşlar, “Her biri bu vatan uğruna şehit düştü. Neden bu ayrımcılık?” dedi. Ankara Hamdi Akseki Camii’nde Cüneyt Kandemir, Ümit İnce ve Cem Dolapci için düzenlenen törene şehitlerin ailesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, Yaşar Güler, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek ve İbrahim Yumaklı ile MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, milletvekilleri katıldı. Devlet erkanı şehit ailelerine taziyelerini iletti.

ÜNİFORMASINA SARILDI

31 yaşındaki Cüneyt Kandemir’in eşi Defne Kandemir’in, şehit eşinin künyesini boynuna taktığı, elindeki fotoğrafını öptüğü ve eşinin kıyafetine sarıldığı görüldü.

Cem Dolapci’nin annesi Asuman Dolapci, “Gururluyum ama yüreğim yanıyor. ‘Anne ben de şehit olabilir miyim, Allah bana da nasip eder mi’ dedi hep; aklımın ucuna gelmezdi benim yavrumun göreve gidince uçağının düşeceği” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Dolapci ve İnce’nin cenazeleri Cebeci Şehitliği’nde, şehit Kandemir’in cenazesi ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.