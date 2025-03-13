ABD'de de yapılan bir araştırma, kahve içme zamanının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyerek, dikkat çekti. Araştırma, sabah kahvesi içmenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini fakat günün farklı saatlerinde kahve içmenin aynı faydayı sağlamadığını ortaya koydu.

1999 ile 2018 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne katılan 40 bin 725 yetişkinin verileriyle yapılan çalışma, kahve içme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerini dikkatle inceledi. Katılımcılara, kahve tüketme sıklığı ve zamanı ile ilgili sorular sorulurken, bir alt grup bir hafta boyunca yiyecek ve içeceklerini kaydetmiştir.

ÖLÜM RİSKİNİN YÜZDE 31 DAHA DÜŞÜK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sonuçlar, sabah kahvesi içenlerin, kahve içmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenle ölme olasılığının yüzde 16, kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riskinin ise yüzde 31 daha düşük olduğunu gösterdi. Fakat tüm gün boyunca kahve içenlerde bu risk azalması gözlemlenirken özellikle sabah kahvesi içenlerin, orta veya fazla kahve içseler de daha düşük risklerden faydalandığı belirlendi.

Dr. Qi, araştırmanın kahve içme zamanının sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koyan ilk çalışma olduğunu vurgularken, "Bu bulgular, kahve içme zamanının sağlık sonuçları üzerinde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Ancak neden sabah kahvesinin daha fazla fayda sağladığını henüz tam olarak anlamıyoruz. Gelecekte, bu alanda daha fazla araştırma yaparak, kahve içmenin zamanlamasının potansiyel etkilerini incelemeyi planlıyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi.