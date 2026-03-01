ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

"SIĞINAKTA SAKLANMAK İSTEMEDİ"

İran'ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Laricani ise Hamaney'in son günlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı.Ondan böyle oldu." dedi.

KONUTU 30 BOMBAYLA HEDEF ALINDI

Öte yandan Hamaney'in öldürüldüğü ABD ve İsrail ortak operasyonunun detayları da ortaya çıktı. İsrail savaş uçaklarının konutuna 30 bombayla düzenlediği saldırıda kızı, damadı, torunu ve geliniyle birlikte yaşamını yitiren Hamaney'in cenazesinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi. Öte yandan Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

TOPLANTI SAATİNDE VURDULAR

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre; İsrail'in Hamaney ve üst düzey siyasi ve askeri liderlerini vurduğu gün ve saat özenle seçildi. Hamaney ve İran'ın üst düzey kadrosunun toplantı yaptığı cumartesi günü İran saatiyle 10:00'u seçen İsrail jetleri konuta 30 bomba bıraktı. Bombalar, Hamaney'in konutunu tamamen yok etti. Saldırıda Hamaney'in yakın danışmanı Ali Şamhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade öldürüldü. İran devlet televizyonu Hamaney'in öldüğünü doğruladı.

AYLAR ÖNCESİNDEN ADIM ADIM PLANLAMIŞLAR

Bu "baştan aşağı" hedefleri vuran harekat öncesinde İsrail askeri heyeti Washington'da yoğun mesai harcadı. Genelkurmay başkanı, hava kuvvetleri komutanı, Mossad direktörü planlama sürecine katıldı. Netanyahu Aralık ayında Florida'da Trump ile bir araya geldi. İkili nükleer programın sürmesi halinde askeri müdahalenin haklılığı konusunda uzlaştı.