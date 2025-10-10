Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonun nasıl başladığı ve bu isimlerin nasıl seçildiği merak edilirken, Emrullah Erdinç operasyonun detaylarını gazeteci Özlem Gürses'e anlattı.

DOSYADA TORBACI YOK

Ünlülere düzenlenen operasyon gündemde büyük ses getirirken, Erdinç operasyon detaylarıyla ilgili şunları söyledi;

'Bu soruşturma jandarmaya yapılan bir ihbarla başlıyor. Özellikle bazı sosyal medya hesapları üzerinden, bazı yasaklı maddelerin kullanıldığını, satışının yapıldığının, temininin yapıldığını iddia eden bir ihbar var. İhbarcının kim olduğunu biz bilmiyoruz ancak ilerleyen süreçte eğer ki bu kişiler hakkında bir iddianame çıkarsa o zaman bunu görebiliriz.

Ancak normalde bu süreçlerde bir torbacı vardır, torbacı hangi kişilere uyuşturucu madde veriyorsa, o isimlere gidilir, o kişiler gözaltına alınır. Ya da bir torbacı teknik takibe alınır, o teknik takiple birlikte kimler onunla irtibat kuruyorsa o kişiler gözaltına alınır. Fakat burada böyle bir şey yok. Bir teknik takip yok. Dosyaya baktığımızda bir torbacı da yok. Değişik bir operasyon olmuş oldu' ifadelerini kullandı.

Özlem Gürses ise bu süreç hakkında 'Peki o zaman ben senin hakkında jandarmaya bir ihbarda bulunsam. Ertesi sabah sana bir şafak operasyonu yapılabiliyor mu? Yasa buna el veriyor mu?' diyerek soru yöneltti.

Emrullah Erdinç ise ''Yasa şuna el veriyor, 'kuvvetli şüphe olması gerekir' diye belirti.

NE OLDU?

Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu’na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ardından yeniden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.