Defne yapraklarının kuru, reçineli ve sıcak kokusu, zamanla bulunduğu ortama yayılarak sakinleştirici bir atmosfer oluşturabiliyor. Bu basit ama etkili gelenek, özellikle büyüklerinden görenler veya dijital platformlarda keşfedenler aracılığıyla popülerliğini artırıyor.

Yatak odası kapısındaki bu küçük demet, dış dünya ile kişisel alan arasında sembolik bir sınır çizerek, kişinin kendini daha güvende ve huzurlu hissetmesine yardımcı olan modern bir ritüel olarak öne çıkıyor.

Bu uygulamayı benimseyenler, defne yapraklarının daha huzurlu bir uyku sağladığını, kabusları uzaklaştırdığını ve yorucu bir günün ardından odayı negatif enerjiden arındırarak "temizlediğini" ifade ediyor. Bilimsel bir kanıtı olmamasına rağmen, kullanıcıların kişisel deneyimlerine dayanan bu sakin inanç, ritüelin kulaktan kulağa yayılmasına neden oluyor.