Katıldıkları bir televizyon programında Suriye'de yeni dönemi tartışan isimlerin tartışması sosyal medya gündemine düştü.

Eski AKP'li Milletvekili Mehmet Metiner canlı yayında "Öcalan ile görüşülüyor, Mazlum Abdi şeytanlaştırılıyor. Mazlum Abdi, savunma bakanı olabilir." söyleyince Nedim Şener tepki gösterdi.

"SÖYLEMEK BİLE SAÇMALIK"

Metiner'in iddiasına karşılık önce gülümseyerek "Öyle bir şey olur mu ya?" diyen Nedim Şener daha sonra sözlerine açıklık getirirken birden sinirlendi.

Mehmet Metiner'in 'Şara Cumhurbaşkanı oluyor da Abdi neden Bakan olmasın' deyince, Şener şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Şara ile ilişkileri belli. Yarın Savunma Bakanı olursa Mazlum Adi ile Yaşar Güler'i tokalaşırken mi göreceğiz. Saçmalık bu yani. Bunu söylemek bile saçmalık yani"