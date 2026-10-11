Kahramanmaraş'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran İsmail Yiğit’in (28), hem kalbinin delik olduğu hem de 4 damarı ters olduğu için kalbin sol tarafına dökülmesi gereken kanın sağ tarafa döküldüğü ortaya çıktı. Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Yiğit’in sağlık sorununun çok nadir görüldüğünü belirterek, “Ameliyatla kalbinde olan deliği kapattık. Aynı zamanda yanlış dökülen damarların da doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk” dedi.

Kentte yaşayan İsmail Yiğit, nefes almakta zorlanmaya başlayınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, İsmail Yiğit’in kalbin delik, 4 damarın yerinin ters olduğu ve bu nedenle de kalbin sol tarafına dökülmesi gereken kanın sağ tarafına döküldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine İsmail Yiğit, hemen ameliyata alındı.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Ameliyatta Yiğit’in hem kalbindeki delik kapatıldı, hem de kanın kalbin doğru yerine aktarılması sağlandı. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişci, İsmail Yiğit’in yaşadığı rahatsızlığın doğuştan ancak nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İsmail Bey'in doğuştan damarları, akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafına dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu. Biz buna ‘Pulmoner venöz dönüş anomalisi’ diyoruz. Aslında toplumda bilinmeyen, çoğu kesimde olma ihtimali olabilen hastalıklardan birisi ama yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette. Bu tabloda akciğerlere giden kan miktarı aşırı miktarda arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle, koltuk altından girerek yaklaşık 4-5 santimlik kesiyle yapmış olduk. Ameliyatta, kalp zarından hiç yapay bir madde kullanmadan hem kalbindeki deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarların doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede hastamız sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse, şu anda o pozisyonda ve bugün taburcu oluyor. Evine gittikten sonra arabasını da sürebilir, kendi başına işlerini de yapabilir. Çok erken bir dönemde normal günlük hayatına dönebilir. Dolayısıyla kapalı yöntemle olmuş olması da büyük bir konfor sağlayacak."

İsmail Yiğit ise ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu belirterek Doç. Dr. Mehmet Kirişci’ye teşekkür etti.