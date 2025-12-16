NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'a 128-125 yenildi. Mücadele Alperen Şengün ile Nikola Jokic'in nefes kesen düellosuna sahne oldu.

Mücadelenin normal süresi 117-117'lik eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümünde Denver Nuggets 128-125’lik skorla maçı kazandı.

Mücadelede 42 dakika süre bulan Alperen Şengün, 33 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaptı. Denver Nuggets'da ise Nikola Jokic 39 sayı, 15 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparak galibiyette önemli rol üstlendi.

Alperen Şengün ile Nikola Jokic, NBA tarihinde aynı maçta 30+ sayı atıp triple-double yapan ilk pivotlar olarak tarihe geçti.