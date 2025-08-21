Özgür Çevik, Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya gibi isimlerin rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

Dizinin başrolleri olan Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik büyük bir üne kavuşmuş, hatta hafızalara 'Yabancı Damat'ta canlandırdıkları 'Nazlı ve Niko' karakterleriyle yerleşmişti.

O döneme güzelliğiyle damga vuran Nehir Erdoğan yıllar içerisinde 'Sana Söz', 'Fi', 'Benim Adım Melek' ve 'Yasak Elma' gibi yapımlarda rol aldı.

Uzun süredir ise ekranlardan uzak olan Nehir Erdoğan önceki gün Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış", "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi çok sayıda yorum aldı.

45 yaşındaki oyuncu ise her bir yoruma tek tek yanıt verdi.

Nehir Erdoğan "Ne kadar yaşlanmış" yorumuna "Çok mutluyum" derken "Aşırı değişmiş çok üzüldüm" yorumuna ise "Çok üzülme bebeğim ya ormanlarımız yandı üzüntünü doğru yere aktar" yanıtını verdi.

"Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." diye yazan bir takipçisine de oyuncu "Ah bu ben!" dedi.

Nehir Erdoğan daha sonra da makyajsız halini paylaştı.