Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Nehir Erdoğan, başrollerini Yiğit Özşener ve Nezaket Erden ile paylaştığı Mira dizisinin tanıtımı için Maslak’taki Uniq’te düzenlenen basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak köyde yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bu değişimin kendisine hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyi geldiğini söyledi.

HUZURU KÖY HAYATINDA BULDU

Erdoğan, doğayla iç içe geçirdiği zamanın kendisini sakinleştirdiğini ve hayata bakış açısını değiştirdiğini ifade ederek, “Bahçe, sakinlik, durmak… Bazen şehri özlüyorum, çıkıp geliyorum. Neyi nasıl hissediyorsam öyle yaşıyorum. Bu benim tercihim, şans değil. Babam sağ olsun, bir köyüm var” dedi. Oyuncu, basın mensuplarına köy hayatının kendisi için bir terapi gibi olduğunu ve yıllardır yaşadığı yoğun stresi bu sayede atabildiğini de ekledi.





''HER GÜN AĞLIYORDUM''

Nehir Erdoğan, oyunculuğun psikolojik olarak zorlayıcı bir meslek olduğunu vurguladı:

“Biraz fazla yüklendik kendimize. Yıllarca ‘rolümden çıkamıyorum’ diye dolaştım. Oyunculuk haftanın yedi günü yapılmaması gereken bir iş. Arkadaşlarım bana ‘doktora görün, bu tükenmişlik sendromu’ dedi. O dönem her gün ağlıyordum.”

Köy yaşamı ve doğayla iç içe hayatın kendisine iyi geldiğini belirten Erdoğan, artık daha dengeli ve huzurlu olduğunu söyledi.