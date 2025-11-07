Oyuncu Nejat İşler, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan 'Kış Uykusu' filminde rol almıştı.

Gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube'daki programına konuk olan İşler, Ceylan hakkında şunları söyledi:

"Filmlerini çektikten sonra kamera arkalarını yayınlıyor. İlk benimkini yayınlamıştı zaten, kamera arkalarında bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor. Bunu servis ediyor."

"Set bizim ibadethanemiz. Orası özel bir yer, özelimiz bizim. Bir oyuncuya rolle, karakterle ilgili değil hayatla ilgili bir şeyler söylemeye başlıyorsan eğer ve onuda servis ediyorsan, abi yönetmen misin, papaz mısın, psikolog musun? Nesin abi?"

"Tamam, oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyorum da bizim işimiz o ya, pardon yani. Oradan biraz kızgınım, ayıp geliyor bana."

BENNU YILDIRIMLAR DA ELEŞTİRMİŞTİ

Nejat İşler'in "çok sevdiğim oyuncu" dediği kişi Bennu Yıldırımlar.

Nuri Bilge'nin 2018 yapımı 'Ahlat Ağacı' filminde birlikte çalıştığı Bennu Yıldırımlar'la kamera arkası görüntüleri tepki çekmişti. O görüntülerde Nuri Bilge, Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk ve başka birçok konuda akıl veriyordu.

Ve Bennu Yıldırımlar da bu görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, meseleden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirmişti:

"Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil. O konu üzerinde düşünülmesi gerekir."