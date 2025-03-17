Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve ünlü sanatçı Nejat İşler’inde avukatlığını yapan 60 yaşındaki Göray Karadut bir trafik kazası ile ilgili dilekçe hazırlanmasını isteyen baba oğul A.G. ve M.G ile akşam saatlerinde bürosunda buluştu.

ODUNLA DÖVDÜLER

Dilekçe hazırlığı sırasında Avukat Karadut ile baba oğul arasında tartışma yaşandı. Tartışma yaşanınca Karadut baba oğul ofisinden çıkmalarını söyleyince tartışma kavgaya dönüştü. Dışırı çıkan baba oğul bu sefer ellerinde odunlarla ofise gelerek Karadut’a vurmaya ve ofisteki malzemelere zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polisler çağrıldı. Darp edilen ve yaralanan Karadut Bodrum Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Olayın ardından Bodrum ev Muğla Baro temsilcisi avukatlar ile Cumhuriyet Savcılığının müdahalesi ile olay yerinden kaçan A.G. ve M.G. yakalanarak göz altına alındı. Baba oğulun ifadelerinin alınmasından sonra yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

"BUNDAN SONRASINI VANDAL ZORBALAR DÜŞÜNSÜN"

Avukat Karadut SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bugün zorba bir baba oğul ofisimi dağıtıp beni ve kardeşimi darp etti. Çok basit bir anlaşmazlığı çözmek için gelmişlerdi. Kendilerini hiç tanımam. Seslerini yükseltip, tehdit ve hakarete başlayınca dışarı çıkmalarını istedim.

*Bu seferde dışardaki odun parçasını alarak bana ve kardeşime saldırdılar. Önemli bir şeyimiz yok. Bundan sonrasını vandal zorbalar düşünsün. Kendileri polis tarafından yakalandı. Kısa bir hesap yapalım.

*Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralama alt sınırdan 4 ay ceza silah sayılan odunla ve avukata karşı görevinden dolayı işlendiği için ceza bir kat artar 8 ay, kardeşime karşıda işlendiği için 6 ay da oradan.

*Hakaret suçundan 3 ay, tehdit suçundan 6 ay alt sınırdan ceza alırlar. Devreye gene avukata karşı görevinden dolayı girer 4 ay 15 gün hakaret 9 ay tehdit olur. 13 ay 15 gün benden 9 ay da kardeşimden alırlar.

*Konut ve işyeri dokunulmazlığından 6 ay ceza alırlar. Cezaları toplarsak ve 1/6 da indirim yapsak, baba oğul ayrı ayrı 3 yıl 6 ay ceza alırlar. Şimdi onlar düşünsün bakalım. Alacakları en az ceza bu.