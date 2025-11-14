Bonservisi Galatasaray'da bulunan Victor Nelsson, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, kariyerinin devamına ilişkin planlarını aktardı.

İtalyan ekibi Hellas Verona'daki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde bile Galatasaray'a dönmeyi düşünmediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu "Bu yaz ne olacağını göreceğiz ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" diye konuştu.

'ZORUNDA KALDIM'

Danimarkalı stoper, Galatasaray'da sözleşme süreçlerinde bazı zorunluluklar yaşadığını anlattı. Nelsson özellikle Roma'daki kiralık dönemi ve sonrasında zor günler yaşadığını aktardı. Sözleşmesini uzatmak zorunda kaldığını anlatan Nelsson "Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu adeta kiralanmamın şartı gibiydi." dedi. Nelsson, Hellas Verona'ya kiralanırken de benzer bir durum yaşadığını aktardı.

Danimarkalı oyuncunun sezon sonunda İtalya'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.