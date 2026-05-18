Uzmanlara göre geleneksel alçıpan sistemleri zamanla yüksek nem nedeniyle şişebiliyor, eğilebiliyor veya çatlayabiliyor. Yeni nesil çimento bazlı panellerin ise suya karşı çok daha dirençli yapıya sahip olduğu ifade ediliyor.

DIŞ CEPHELERDE DE KULLANILIYOR

İlk olarak endüstriyel ve ticari projelerde yaygınlaşan sistemin artık evlerde de kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Çimento bazlı yapısı sayesinde yalnızca iç duvarlarda değil, dış cephe uygulamalarında da tercih edildiği aktarılıyor.

Özellikle banyo, mutfak ve yüksek nem bulunan alanlarda daha dayanıklı performans sunduğu belirtilirken, malzemenin küf oluşumunu azaltabildiği ifade ediliyor.

UZUN ÖMÜRLÜ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Uzmanlara göre yeni nesil paneller yalnızca neme değil, darbelere ve yangına karşı da klasik alçıpandan daha dayanıklı yapı sunuyor. Bu nedenle son yıllarda bakım maliyetini düşürmek isteyen projelerde kullanımının hızla arttığı belirtiliyor.

İnşaat sektöründe dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelere yönelim büyürken, çimento bazlı panel sistemlerinin önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelmesi bekleniyor.