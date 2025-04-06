Türk dünyasının birlik ve dayanışması amacıyla kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) üyeleri birer birer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyükelçilik açıyor. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’dan ise ses çıkmıyor. Özbekistan ve Kazakistan’dan sonra şimdi de Türkmenistan, Rum yönetimine elçi gönderdi.

KKTC’Yİ YOK SAYMAK

Bu hamleler “Ortak çıkar ve dayanışma nerede?” dedirtti. Türkmen Büyükelçi Toyly Komekov’un 31 Mart’ta Rum dışişleri bakanına güven mektubu sunmasıyla Orta Asya’dan Lefkoşa’ya ikinci diplomatik köprü kuruldu. Oysa Rum yönetimi, uluslararası arenada KKTC’yi yok sayıyor.

KAZAKLARIN AYIBI

Kazakistan’ın 26 Şubat’ta büyükelçi ataması sırasında Büyükelçi Nikolay Zhumakanov, ülkesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini” ifade etti. Rum Cumhurbaşkanı Hristodulides ise Türkiye’yi “50 yıldır Kıbrıs’ta işgalci” olmakla suçladı ve Kazakistan’a teşekkürlerini iletti.

YILDIRIM’DAN SES YOK

TDT’nin danışma organı olan Aksakallar Konseyi’nin başkanlığını yürüten Binali Yıldırım, önceki gün İzmir Ödemiş’teki AKP toplantısına katıldı. Vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım’ın konuşması sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Ancak Aksakallılar Konseyi Başkanı Yıldırım’ın gündeminde, Türk devletlerinin Kıbrıs Rum Kesimi’nde açtığı büyükelçilikler yoktu.

İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTASI

Türkmen Büyükelçi Toyly Komekov’la görüşen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bu adımın ikili ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

KAZAKLAR KKTC’Yİ DIŞLADI

Kazakistan 2023’te Astana’da düzenlenen zirveye KKTC’yi davet etmemişti. Zhumakanov, güven mektubu sunarken Rumların politikasına destek verdi.