Türkite düşen İHA'ları tartışıyor. SÖZCÜ TV ekranlarında Damla Doğan Tuncel ile Hafta Sonu Ana Haber'de düşen İHA'lar ve yaşanan tarihsel süreç anlatıldı.

Damla Doğan Tuncel şu ifadeleri kullandı:

"- GORA değil gerçek ama film gibi. Nasıl olduğunu anlayamadığımız günlerden geçiyoruz. 10 günde 3. İHA oldu son düşen. Savunma Sanayi gözbebeğimiz elbette ama kaygılarımız var.

- Tarihi geriye sardığımızda da şunu görüyoruz. 7 ayda 5. İHA oldu. 15 Mayıs Kastamonu Çatalzeytin'de bir İHA enkazına ulaşıldı. 21 Haziran'da Sakarya Karasu'da, 15 Aralık'ta Elmadağ Çankırı arasındaki İHA, 19 Aralık Kocaeli İzmit'te düşen İHA ve 20 Aralık Balıkesir-Manyas'ta enkazı olan İHA.

- Ne oluyor? Neden İHA sürekli topraklarımızda bulunuyor? Nerede bizim savunma sistemimiz?"

Detayları SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Hafta Sonu Ana Haber'de aktardı:

"Son 10 gün üç farklı İHA var fakat açıklama anlamında sadece bir tanesini görüyoruz. O da F-16'ların düşürdüğü, Elmadağ'da düşen İHA fakat son 10 gündeki diğer iki İHA için incelemeler sürüyor. Bugün Manyas'ta olduğu ortaya çıkan İHA için de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları eski dedi ve 12 Aralık tarihine ulaştık. Bunlara yanıt nasıl verilecek? Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının planlandığını biliyoruz. "