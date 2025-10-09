Kamuda tasarruf yine söz kaldı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı Mayıs ayında "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni açıklamış ve “Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, kiralamaları da peyder pey sonlandıracağız” demişti.

31 BİN NÜFUSLU İLÇEYE 316 MİLYONA HÜKÜMET KONAĞI

Genelgeye rağmen Konya’da 31 bin nüfuslu Kadınhanı ilçesine 316 milyon lira bedelle yeni hükümet Konağı yapılacak.

2026 yılında bitirilmesi planlanan Hükümet Konağı için bu yıl 162 milyon lira ödenek ayrıldı. Yatırım programında ise, hükümet Konağı’nın 700 metrekare olacağı belirtildi.

DİĞER İLÇELERE DE HÜKÜMET KONAKLARI YAPILIYOR

Kentte yine Beyşehir ilçesine 180 milyon, Çumra ilçesine de 169 milyon, Cihanbeyli ilçesine 162 milyon, Doğanhisar ilçesine ise 144 milyon lire bedelle hükümet konakları yapılacak.