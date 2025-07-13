Türkiye’nin ciğerini yakan, 36’sı çocuk 78 can verdiğimiz Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel faciasının 6’ncı duruşması, tatil günü olmasına rağmen dün yapıldı. Mahkeme salonu, yangında oğlu Yiğit’i kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay’ın isyanıyla inledi:

CAN YAKICI

Beş gün boyunca davada gördüğüm tablo canımızı daha da acıttı. Otelde kalan misafirler, ev sahipleri tarafından uykularında katledildi. Fakat sanık yakınları müştekilere ağza alınmayacak küfürler etti.

OĞLUMUN FEDAKARLIĞI

Benim oğlum ve oğlum gibi sevdiğim oğlumun arkadaşı, odalarında kalsaydı belki hiçbir şey olmayacaktı. Ama çocukların haykırışlarını duyunca düşünmeden ateşin içine girdiler. Görenler anlatıyor, kendilerini parçalamışlar insanları kurtarmak için.

VİCDANLARI YOK

Ben Halit Ergül’ü dinledikten sonra bu harami düzeni kuranın Halit Ergül olduğunu anladım. Ben hayatta böyle bir otel işletmesi görmedim. Bu kadar organize kötülüğü bir aşçı yamağına bağlamaktan çekinmiyor. Vicdanı hiç sızlamıyor.

SUÇLULAR

Burada otel sahipleri, belediye, özel idare yetkilileri, özellikle Turizm Bakanlığı denetimden ve gözetimden sorumlular, şüphelilerin başında gelmektedir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de aynı şekilde.

BAKAN’A ÖFKE

Savcılık, ‘Turizm Bakan Yardımcısı’na soruşturma izni istiyorum’ diyor ama noktada Turizm Bakanı, ‘bunlar benim kıymetlilerim’ demeye getiriyor ve soruşturma izni vermiyor. Soruyorum, Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor?

VALİLER DE VAR

Otelin kuruluşundan bugüne kadar görev almış tüm valiler neden soruşturmaya dahil edilmemiş? İçişleri Bakanlığı, belediye görevlilerini soruştururken onlara bakmamış.

(Aileler konuşmayı ayakta alkışladı.)

Bakan gelsin konuşsun

Gençbay ailesinin avukatı Mehmet Eren Turan, “Turizm Bakanı’nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz, bu izni hangi gerekçelerle vermediğini anlatmasını talep ediyoruz huzurda. Kendisi seçilmiş değil, atanmış olduğu için de bunun önünde bir engel yoktur” talebinde bulundu.

Yiğit Gençbay

Öyle bir acı ki, anlatılmaz

Şaban Filiz yaklaşık 60 yıldır kimya sektöründe faaliyet gösteren KİMPAZ’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Kartalkaya’da kızı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ile çocukları Pelin ve Kerem’i kaybetti. 90’lı yaşına birkaç yıl kalmasına rağmen adalet peşinde koşuyor.

Eşi Ayla Hanım ile tüm duruşmaları takip eden Şaban Filiz’in sözleri yürek yakıcı: “21 Ocak’tan sonra her gün ölüyoruz. Babam, ‘Allah torun acısı göstermesin’ derdi. Ama ben evlat acısı da gördüm, torun acısı da gördüm. Bizim için hayat bitmiştir, tek beklentimiz adalet.”

Güngör Ailesi yok oldu.

Görevini yapmayan değil yapan yargılanıyor

İtfaiye eri İrfan Acar’ın avukatı: “İtfaiye eri burada yargılanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri nerede soruyorum. Benim müvekkilim de soruşturma izni olmadan tutuklanmıştır. Demek ki soruşturma iznine gerek yok. Allah’ın hikmeti ne büyük ki aynı gün Kültür Bakanlığı heyeti gelmiş ve eksik bulamamış. Ama müvekkilim aynı gün tek başına sekiz eksik bulmuş.”

Kızı, damadı ve torunları için adalet isteyen Şaban-Ayla Filiz çiftinin yüz ifadeleri keder dolu.

İş güvenliği uzmanları bu davanın günah keçisi

İş Güvenliği Uzmanları Sendikası: “Yeni suçlular yaratılmaya çabalanmaktadır. İki meslektaşımızın yasaların kendilerine verdiği hangi yetkiyi kullanmadıklarını bilmek istiyoruz. Meslektaşlarımızın günah keçisi yapılması ne zaman son bulacak? Suçlanan bir uzmanın otele hiç hizmet vermediği, diğerinin yıllar önce hizmet verdiği gerçeği varken, neden 22.5 yılla yargılanıyorlar.”