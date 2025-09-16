Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil,Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katılmıştı.

Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşulmuştu.

Eski eşi ile ara ara görüştüğü bilinen Nergis Kumbasar'a önceki gün Mehmet Ali Erbil'in evliliği soruldu.

Bir alışverişmerkezinde görüntülenen Kumbasar sorunun tamamlanmasına dahi izin vermeden "Hiç o konulara girmiyoruz. Teşekkürler. Bu onun hayatı. Mutluluklar diledim tabi ki" diyerek uzaklamaya çalıştı.

Muhabirin, "Sizi düğünde göremedik" sorusunu da alan oyuncu , sinirli bir şekilde bakış atarak yoluna devam etti.