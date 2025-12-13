1983 yılında Türkiye ve Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, 1999'da Ayk Gurdikyan ile evlendi. Aynı yıl dünyaya gelen üçüzleri Alin, Lara ve Selin, 26 yaşına girdi.

Farklı ülkelerde yaşayan üçüzler, doğum günlerini kutlamak için dün bir araya geldi.

"İYİ Kİ DOĞURMUŞUM"

Neşe Erberk de kızlarının kendisine gönderdikleri kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına ise şu duygusal notu düştü:

"İyi ki doğmuşsunuz… İyi ki doğurmuşum… Bugünün sevgi pıtırcıkları, yarının umutları… Küçük kuşlarım, kocaman yüreklerim."

Bu arada Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan da (Sağdaki) 2022'de Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu.