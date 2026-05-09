Türk halk müziğinin efsanevi ozanlarından Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’a babalarının verdiği yayımlanmamış eserlerinin haklarının devriyle ilgili muvafakatname için dava açtı.

‘AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMUYORDU’

Sanatçının çocukları, babalarının kanser tedavisi gördüğü dönemde ağır ilaçlar kullandığını ve bu nedenle işlem sırasında ayırt etme gücünün bulunmadığını ileri sürerek, söz konusu muvafakatnamenin geçersiz sayılmasını talep etti.

AİLENİN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin dosyada Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda, Neşet Ertaş’ın işlem yapıldığı tarihte akıl sağlığının yerinde olduğu ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi. Sabah’ta yer alan habere göre mahkeme, Adli Tıp Kurumu Raporu'nu esas alarak davayı reddetti ve eser haklarına ilişkin işlemin geçerliliğini onaylamış oldu.