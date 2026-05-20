Biyologları şaşkına çevirerek bu yılın başlarında Los Angeles bölgesine kadar inen ve tarih yazan boz kurt, şimdi de Sequoia Ulusal Parkı'na ulaştı. Bu gelişme, türün bölgeye bir asırdan fazla süredir gerçekleştirdiği ilk bilinen geri dönüşü simgeliyor.

100 YIL SONRA GELEN İLK ZİYARET

BEY03F olarak bilinen dişi kurt, ilk kez Şubat ayında Lancaster yakınlarındaki bir doğa kamerasına yakalanmıştı. Eyalet yetkilileri, o dönemde bu kurdun Güney California'da son 100 yıldır belgelenen ilk boz kurt olabileceğini açıklamıştı. Secret Los Angeles'ın bildirdiğine göre, yaklaşık üç yaşındaki bu avcı, California'nın iç kısımlarına doğru ilerleyişini sürdürerek Sequoia Ulusal Parkı'na kadar ulaştı.

Aslen Kuzey California’daki Plumas County'de bulunan Beyem Sayo sürüsünde dünyaya gelen BEY03F, yuvasından ayrıldıktan sonra güneye doğru yüzlerce mil yol kat etti. Genç kurdun rotası; kavurucu çöller, sarp dağlık araziler ve hayati tehlike arz eden otoyol geçişleriyle dolu zorlu bir yolculuğu kapsıyor.

BOZ KURTLARIN KRALİÇESİ

Boz kurtlar bir zamanlar California genelinde özgürce dolaşıyordu; ancak 1900'lerin başında hayvancılığı koruma amacıyla başlatılan yok etme kampanyaları sonucunda eyaletten silindiler. California'daki bilinen son vahşi kurt, 1924 yılında Lassen County'de vurulmuştu. Kurtlar, 2011 yılında Oregon'dan sınırı geçerek California'ya yeniden giriş yapmaya başladı. Yaban hayatı yetkilileri, şu anda eyalette (çoğunluğu uzak kuzey bölgelerinde olmak üzere) yaklaşık 60 kurdun yaşadığını tahmin ediyor.

YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Güney California'da şu an için bilinen bir kurt sürüsü bulunmuyor; ancak BEY03F'in bu cesur yolculuğu, bu ekosistemin zirve avcılarının bir gün tarihi yaşam alanlarını yeniden geri kazanabileceğine dair umutları yeşertti. Biyologlar, bu tekil seyahatin bir sürünün yerleşmesine öncülük edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.