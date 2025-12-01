Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 'Fatih Harbiye' dizisinde birbirlerine aşık olmuş, 2016 yılında da evlenmişti.
Oyuncu çiftin ilk çocukları Aziz de geçen mart ayında dünyaya gelmişti.
Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Atagül, son olarak eşi ve bebeği ile çektirdiği eğlenceli kareleri Instagram'da "Tarife sığmaz" notuyla Instagram'dan paylaştı.
"ÇOK GÜZELSİNİZ"
Doğulu, nazar boncuğu emojisi koyarken, takipçileri "Çok güzelsiniz" yorumunu yaptı.
"DÜZGÜN ANNE OLABİLMEK İÇİN ÇABALIYORUM"
Geçen hafta Nişantaşı'dan görüntülenen Neslihan Atagül muhabirlere "Doğru düzgün anne olabilmek için elimden geleni yapıyorum" demişti.