Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2016 yılında evlenmişti. Oyuncu çiftin ilk çocukları Aziz de geçen mart ayında dünyaya gelmişti.

Şu sıralar sadece oğluyla ilgilenen Atagül, geçen gün 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu, eşini nasıl tavladığını açıkladı.

"BİLİNÇLİ OLARAK ONU GÖRMEZDEN GELİYORDUM"

Oyuncu, "Kadir'in gittiği spor salonunu öğrenip, ben de oraya üye oldum. Bilinçli olarak onu görmezden geliyordum. Arada ‘Ne haber?’ deyip geçiyordum. Muhabbet etmiyordum özellikle. Onu böyle tavladım" dedi.

AİLESİNE HER ŞEYİN ORGANİĞİNİ YEDİRİYOR

Neslihan Atagül geçen ay bir dergiye verdiği röportajda ailesinin ilaçsız gıdalar tüketmesine büyük özen gösterdiğini söylemişti.

Atagül, "Organik tarım çalışmalarınıza devam ediyor musunuz?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Evet, hâlâ mevsiminde ve mümkün olduğunca ilaçsız gıdalar tüketmeye özen gösteriyorum. Bu benim için bir seçimden çok yaşam biçimi artık. Şimdilik sadece ailemize yetecek kadar üretim yapabiliyoruz."

"Küçük ama bize iyi gelen bir düzen bu. İleride zamanımız ve koşullarımız el verirse, bu alanı daha profesyonel bir seviyeye taşımayı da düşünebiliriz. Toprakla kurulmuş bir bağ var sonuçta, onu büyütme fikri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor."