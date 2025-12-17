Haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca ile mart ayında oğlu Aziz'e kavuşan Neslihan Atagül, bir araya geldi.

Çocuklarını tanıştıran iki ünlü oyuncu, birlikte geçirdikleri ana ait bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayımladı. Karaca, paylaşıma; "Kahveler soğuk içildi. Toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşabildik. Yaz ve Aziz aralarında bir kaç bebekçe laf etti, kesin bizi çekiştirdiler. Bir ara ayrı odalardan mesajlaşıldı ama bir şekilde bir araya gelip iki kelam edildi" ifadelerini not düştü.

Gizem Karaca, 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi. Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde evlendi. Çiftin 2025 yılında 'Aziz' ismini verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi.