oturdu. ABD hükümetinin yakalanmaları için servet değerinde ödül koyduğu Christy Kinahan ve oğulları Daniel ile Christopher Jr., Dubai’nin ışıltılı dünyasında bir dövüş gecesinde görüntülendi.

Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu baronları arasında gösterilen ve ABD hükümeti tarafından başlarına 15 milyon dolar ödül konulan Kinahan kartelinin liderleri, uzun süren sessizliğin ardından Dubai’de ortaya çıktı. "Şık Don" lakaplı Christy Kinahan ve oğullarının lüks bir dövüş organizasyonunda kaydedilen görüntüleri, uluslararası istihbarat servislerini harekete geçirdi.

MMA ETKİNLİĞİNDE "GÖRSEL KANIT" ŞOKU



Haziran ayında düzenlenen bir karma dövüş sanatları (MMA) etkinliğinde kaydedilen görüntüler, 2016 yılında İspanya’dan kaçan çete liderlerinin geçen yaza kadar çöl şehrinde saklandıklarına dair ilk somut kanıt oldu. Yaklaşık 6 bin seyircinin katıldığı gecede 68 yaşındaki Christy Kinahan; panama şapkası, mavi polo tişörtü ve beyaz pantolonuyla tribünlerde yer alırken, oğulları Daniel ve Christopher Jr. da objektiflere yansıdı.

İADE SÜRECİNDEN SONRA GELEN KRİTİK AYRINTI



Bu görüntülerin, kartelin kilit isimlerinden Sean McGovern’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nden İrlanda’ya iade edilmesinden sadece haftalar sonra ortaya çıkması dikkat çekti. İrlanda’da cinayet ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan McGovern’ın ardından, gözler şimdi Dubai’de lüks içinde yaşayan aile üyelerine çevrildi.

GOOGLE YORUMLARIYLA İZ BIRAKTI



Bellingcat ve The Sunday Times’ın yürüttüğü araştırma, kartel liderinin beklenmedik bir hatasını ortaya çıkardı. Christy Kinahan’ın, beş yıllık bir süre boyunca gittiği yerlere dair Google üzerinden yorumlar bıraktığı ve bu sayede seyahat güzergahı ile yanındaki isimlerin ifşa olduğu belirlendi. Ayrıca çetenin; kokain kaçakçılığıyla suçlanan Alman iş insanları ve Güney Amerika’da öldürülen Avustralyalı pilotlarla olan karanlık bağlantıları da gün yüzüne çıkarıldı.

TÜRK EŞ VE DUBAİ’DEKİ GİZLİ YAŞAM



İstihbarat raporlarına göre, "Nessy" lakaplı 48 yaşındaki Türk vatandaşı Neslihan Yıldırım ile birlikte yaşayan Christy Kinahan, 2016 sonunda stratejik bir kararla operasyon merkezini Dubai’ye taşıdı. Yıldırım’dan üç çocuğu olan Kinahan’ın, bu taşınma sayesinde karteli küresel bir suç şebekesine dönüştürdüğü belirtiliyor.

15 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL HALA GEÇERLİ



ABD hükümeti tarafından yaptırım listesine alınan ve "Organize Suç Grubu" kategorisinde değerlendirilen üç İrlandalı firari için konulan ödül miktarının toplamı 15 milyon doları buluyor. Fotoğrafların yayınlandığı web sitesinden, Bellingcat’in yorum istemesinin ardından jet hızıyla kaldırılması ise ailenin hala bölgede güçlü bir ağa sahip olduğunu kanıtlar nitelikte.