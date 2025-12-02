Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım 2025 evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti...

Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında AFAD ekipleri, zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yaptı.

Çalışmalarda, yaşamını yitiren Neslinur Topal ile kardeşlerinin kaldığı evde siyanür tespit edildi.

Ekipler, siyanürün kaynağını belirlemek için hem evden hem de hemen bitişiğindeki un fabrikasında bulunan yem, un, buğday ve diğer ürünlerden örnekler aldı. Numuneler, kimyasal analiz yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’ne gönderilecek.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.