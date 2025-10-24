Milli güreşçi Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Tuba Demir ise turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek üçüncü kez dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Öte yandan, kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Milli Güreşçi Tuba Demir ise finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek’e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.