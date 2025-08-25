'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan Nesrin Cavadzade, aşk hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak yer aldığı 'Sandık Kokusu'nda dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşamıştı. Ünlü çift iki aylık birlikteliğin ardından nisanda ayrılık kararı almıştı.

Nesrin Cavadzade, ayrılık sonrası soluğu Ibiza'da almış ardından Mısır ve Bodrum'da tatilde yapmıştı.

İstanbul'a dönen Cavadzade, önceki gece Bebek'teki bir otelde yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

SAATLERCE EĞLENDİLER

Otele birlikte taksiyle gelen ikili, içeride saatlerce eğlendi. Çıkışta görüntü alındığını fark eden Cavadzade panik yaptı yüzünü gizlemeye çalıştı.

Yanındaki kişi ise "Birlikte eğlendiniz, birlikte geldiniz, aranızda bir ilişki mi var?" sorusuna teşekkür edip başka bir taksiye binerek oradan ayrıldı.