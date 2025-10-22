'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan Nesrin Cavadzade, aşk hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak yer aldığı 'Sandık Kokusu'nda dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşamıştı. Ünlü çift iki aylık birlikteliğin ardından nisanda ayrılık kararı almıştı.

"STANDARTLARIM ÇOK YÜKSEK"

Önceki akşam bir davete katılan Nesrin Cavadzade, kendisine yöneltilen "Hayatınızda biri var mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Şu an hayatımda kimse yok, olsa söylerim. Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack (karın kası) olsun."