Afrika Uluslar Kupası finalinde En Nesyri'nin formasını giydiği Fas, Senegal'e 1-0 mağlup olarak kupadan oldu. En-Nesyri'nin tarihi final sonrası yaşadığı üzüntü yayına yansıdı.

Fas, dev finalin 90+8. dakikasında penaltı kazandı. Bunun üzerine Senegal sahadan çekildi. Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarını sahaya çıkarmaya çalıştı. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya yeniden geri döndü ve uzatmalarda bulduğu golle şampiyon oldu.

Fas'ta maça yedek kulübesinde başlayan En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu. Uzatmalarda kaybedilen finalin ardından Faslı futbolcular adeta yıkıldı. En çok etkilenen isimler arasında kaleci Bono ve Nesyri vardı. Fenerbahçe forması giyen En Nesyri'nin dakikalarca hüngür hüngür ağladığı o anlar yayına yansıdı ve dünya gündemine oturdu.