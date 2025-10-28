İsrail ve Gazze arasındaki ateşkes bozuldu. Reuters'in duyurduğuna göre Netanyahu orduya Gazze'ye derhal saldırı başlatılması emri verdi.

"ORDU GEREKENİ YAPMAKTADIR"

İsrail medyasından aktarılanlara göre, hükümet kanadı "Hamas beklendiği üzere ateşkesi ilan etmiştir. Ordu gerekeni yapmaktadır" açıklaması yaptı.

"ABD'YE BİLDİRİLDİ"

Öte yandan İsrail medyası “İsrail, ABD’ye Gazze’ye saldırı düzenleme niyetini bildirdi.” açıklaması yaptı

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas'tan ilk açıklama geldi. Yapılan kısa açıklamada rehineler konusu gündeme getirildi ve "İsrail’in herhangi bir tırmanışı, rehinelerin cesetlerini arama çalışmalarını engelleyecektir. İsrail'in ihlalleri nedeniyle rehinelerin cenazelerinin teslimini erteleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı

