İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından düzenlediği ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e suikast düzenleyebileceklerini ima eden Netanyahu, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
'RADAR SİSTEMLERİNİ İMHA ETTİK'
Netanyahu, "İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Tahran'a bir hava yolu döşedik" ifadeleriyle İran'ın başkentini savaş uçaklarıyla sık sık bombaladıklarını söyledi.
İran'ın hava savunma ağını "basitçe ortadan kaldırdıklarını" iddia eden Netanyahu, İran'a ait insansız hava araçlarının yarısını ve önemli radar sistemlerini imha ettiklerini öne sürdü.
HAMANEY'DEN 'ZAFER' MESAJI
Netanyahu'nun tehdit imalarının ardından İran dini lideri X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 16, 2025
جمهوری اسلامی، به اذن الهی، بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.#الله_اکبر pic.twitter.com/faKgxCvotI
Hamaney, İran'dan fırlatılan üç farklı füzenin bulunduğu fotoğraflı paylaşımına, " "Allah'ın yardımıyla zafer yakındır. Siyonist varlığı yenilgiye uğratacağız" notunu düştü.