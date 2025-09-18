İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda yaptığı konuşma, Türkiye'de yeni bir hareketliliğe neden oldu.



Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Siloam (Silvan) Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etti.

Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'dan yazıtı istediğini ancak tüm çabalarına rağmen başarılı olamadığını açıkladı.



AÇIKLAMA SONRASI İSTANBUL'DA ALARMA GEÇİLDİ



Netanyahu'nun belirttiği Siloam Yazıtı'nın muhafaza edildiği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde söz konusu açıklamaların ardından yetkililer alartma geçti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin şu anda Siloam Yazıtı'nın restorasyon nedeniyle kaldırıldığı depoda, sağlıklı bir şekilde korunduğunu söylediklerini, eserin güvenliği için Bakanlık ekiplerinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin de devrede olduğunu belirtti.



Ayrıca yetkili kaynaklar, Netanyahu'nun konuşmasından sonra eserin koruma seviyesinin de yükseltileceğini açıkladı.

İSRAİL YAZITI NEDEN BU KADAR İSTYOR?

Millî Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siloam Yazıtı’nın Yahudi tarihi açısından önemine dikkat çekti ancak eserin Türkiye’den çıkarılmasına karşı çıktı.

Afyoncu, yazıtın 1880’de Kudüs’teki Şiloah (Hezekiya) Tüneli’nde bulunduğunu, Fenike alfabesiyle yazıldığını ve çıkarılırken kırıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Şehrin dışında Kidron Vadisi'nde bulunan Gihon kaynağındaki su yaklaşık 500 metrelik bir kanalla şehirde inşa edilen Şiloah Havuzu’na yönlendirilmişti. 6 satırlık yazıtın M.Ö. 8. yüzyılda yapılan bu kanalı anlattığı iddia edilir. Metin, Eski Ahit'te Kral Hezekiya döneminde anlatılan Asur kuşatması tehlikesine karşı inşa edilen su kanalıyla ilişkilendirilmiş olsa da, tarihiyle ilgili farklı görüşler de vardır."