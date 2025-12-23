İsrail, Yunanistan ve İsrail liderleri Pazartesi günü bir araya geldi. Masadaki en önemli konu ise, Türkiye'ye karşı işbirliğiydi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu toplantıyı bir adım ileri taşıdı. Toplu basın açıklamasında Türkiye'nin 'eski imparatorluğu üzerinde yeniden hakimiyet kuramayacağını' söyledi.

Netanyahu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile yan yana durdu.

Netanyahu, Hristodulidis ve Miçotakis'e dönerek "bu bir gerçek, ülkelerimizin hepsi geçmişte art arda gelen imparatorluklar tarafından fethedildi" diye konuştu.

Netanyahu, Türkiye'yi hedef alarak “İmparatorluklarını ve topraklarımız üzerindeki hâkimiyetlerini yeniden kurabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum. Unutun. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin” diye konuştu.

Netanyahu ayrıca “kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz bu kabiliyeti daha da güçlendiriyor” dedi.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN NELER ÇIKTI?

Üç lider zirvenin ardından ortak bir bildiri imzaladı. Ülkeler, “güvenlik, savunma ve askeri konularda süren üçlü iş birliğini güçlendirme” konusunda anlaştı.

Metin deniz güvenliğinin önemini vurguladı ve deniz yolları ile kritik altyapının yeni tehditlere karşı korunmasında iş birliğinin artacağını belirtti.

Liderler Trump’ın Gazze için 20 maddelik barış planına destek verdi ve Hamas’ın silahsızlandırılması çağrısı yaptı.

Bildiri ayrıca İsrail ile Lübnan arasında yürütülen son doğrudan diyaloğu memnuniyetle karşıladı ve iki ülkenin ABD arabuluculuğuyla Kasım 2024’te vardığı mutabakatların normalleşmenin önünü açabileceğini belirtti. Güney Kıbrıs, Lübnan'la Münhasır Ekonomik Alan anlaşması yapmıştı.