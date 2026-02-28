İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savundu.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

KONUTUNU HEDEF ALDILAR

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

"TOPLUCA SOKAĞA ÇIKMA ZAMANINIZ GELDİ"

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

İRAN: HAMANEY HAYATTA

Netanyahu'nun açıklamalarının aksine İran'dan yapılan açıklamada ise Hamaney'in hayatta olduğu belirtildi. Akşam saatlerinde İran, Hamaney'in bir açıklama yapacağını duyurmuştu ancak henüz bir açıklama yapmadı.

İsrailli yetkililer Hamaney'in cesedinin bulunduğunu iddia etti.