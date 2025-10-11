Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınlarının “Esirler Meydanı” olarak bilinen alanda düzenlediği gösteriye katılan Witkoff, konuşmasında Trump’ın da orada olmasını dilediğini belirtti. Başlangıçta alkışlarla karşılanan Witkoff, Netanyahu’nun adını anınca meydandaki kalabalığın sert tepkisiyle karşılaştı. Protestocular, “Utan, utan, utan” sloganları attı.

Tepkilerin ardından Witkoff, “Siz nasıl düşünürsünüz bilemem ama Netanyahu’nun sürece katkısı oldu” ifadelerini kullandı. Bu sırada sahnede bulunan Ivanka Trump ve Jared Kushner’ın tebessümle birbirlerine baktıkları görüldü.

Konuşmasında arabuluculuk yapan ülkelere de teşekkür eden Witkoff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin çabalarına dikkat çekti.

Etkinlikte kürsüye çıkan Jared Kushner ise, “Gazze’deki insanlar da çok acı çekti” sözleriyle dikkat çekerken, bu ifadeler kalabalığın küçük bir kısmı tarafından alkışlandı. Kushner’in, İsrail askerlerine övgü dolu sözleri ise büyük destek gördü.