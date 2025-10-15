İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor.

Açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun Netanyahu ve çevresine tehdit oluşturmadığı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.

NETANYAHU'NUN KARARINA TEPKİ YAĞDI

İsrail basınına göre, Netanyahu, bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde, yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet ederek bugünkü duruşmanın iptalini talep etti.

Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.

Dün Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerle görüşen Netanyahu'nun, bugün hastalık nedeniyle programlarını iptal etmesi, "sorumsuzluk" şeklinde eleştirilere neden oldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, "Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı." şeklinde eleştirildi.

Gazze'deki İsrailli esir yakınlarının, daha önce tüm ateşkes müzakerelerini baltalayan Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini, ateşkesin ardından da şiddetli bir şekilde sürdürmesi dikkati çekiyor.

AŞIRI SAĞCILARIN DA HEDEFİNDE

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması nedeniyle hükümet ortağı aşırı sağcıların da eleştirilerinin hedefi olmuştu.