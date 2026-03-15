İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde sosyal medyada Netanyahu’nun öldürüldüğü, yaralandığı ya da gizlice kaçırıldığı yönünde çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bazı paylaşımlarda İran saldırılarında hayatını kaybettiği veya kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: NETANYAHU HAYATTA

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak Netanyahu’nun görevine devam ettiğini ve “hayatta olduğunu” duyurdu.

PARMAK SAYISI 6 İDDİASI

Söz konusu söylentilerin yayılmasında sosyal medyada dolaşıma giren bir video etkili oldu. Netanyahu’nun konuşma yaptığı görüntülerde elindeki parmak sayısının altı gibi görünmesi, videonun yapay zeka ile üretildiği yönünde tartışmalara yol açtı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: 'ONU TAKİP EDİP ÖLDÜRECEĞİZ'

Bu görüntüler bazı kullanıcılar tarafından “Netanyahu’nun öldüğü ve yerine yapay zeka görüntüsü paylaşıldığı” şeklinde komplo teorilerine dönüştürüldü. İran cephesinden gelen açıklamalar ise gerilimi daha da artırdı. İran Devrim Muhafızları, Netanyahu’nun ölümüyle ilgili iddiaları doğrulamazken sert bir mesaj vererek “Hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırıların süreceğini” açıkladı.

İSRAİLLİ GAZETECİNİN SİLİNEN PAYLAŞIMI

Öte yandan bir İsrailli gazetecinin sosyal medya paylaşımında, Netanyahu’nun İran füzeleri sonucu yıkılan bir evin enkazında hayatını kaybettiğini iddia ettiği belirtilmişti. Ancak söz konusu paylaşım kısa süre sonra silinmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadesinin yer aldığı, ancak bu paylaşımın da daha sonra kaldırıldığı öne sürülmüştü.