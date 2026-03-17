İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1990’lı yılların sonlarında koruma ekibinin başında bulunan Ami Dror, İsrail merkezli Maariv gazetesine verdiği podcast röportajında Netanyahu ailesi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dror, Başbakan’ın oğlu Yair Netanyahu’nun babasına fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Olayın medyaya yansımasının ardından Yair Netanyahu’nun İsrail’den ayrılarak ABD’nin Miami kentine gönderildiğini belirtti ve bu durumu şöyle tanımladı: “Bu bir karate darbesi değildi ama müdahale gerektiren bir saldırıydı.”

Dror, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ise “restoranlarda yemek yiyip parasını ödemeyen, masrafları başkalarına yükleyen biri” olarak tanımladı.

'HIRSIZLIK YAPIYOR, HASTA'

Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu için ise Dror, “kötü niyetli bir kadın” ifadesini kullandı ve şunları ekledi: “Bunu daha önce de söyledim ve arkasındayım: Sara Netanyahu kleptomani hastasıdır. Hediyelerin kaybolduğunu, otellerden havluların çalındığını bizzat gördüm.”

Dror’un bahsettiği kleptomani, “bireylerin ihtiyaçları olmayan nesneleri çalmalarına neden olan kuvvetli dürtüler” şeklinde tanımlanan bir mental hastalıktır.